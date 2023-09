New York

Feier zu 50 Jahren deutscher UNO-Mitgliedschaft

Mit einer festlichen Zeremonie hat Deutschland seine 50-jährige Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen gefeiert. Bundeskanzler Scholz sagte in New York, Deutschland habe in den fünf Jahrzehnten gelern, dass auch tiefe Gräben überwunden werden könnten.

19.09.2023