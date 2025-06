Europäische Union

Schengen in Luxemburg – nach diesem Ort ist das Abkommen benannt, das Grenzkontrollen in Europa beenden sollte (picture alliance / Winfried Rothermel / Winfried Rothermel)

Neben einem Festakt mit zahlreichen Staatsgästen, bei dem auch das neu gestaltete Europamuseum eröffnet wird, ist in der Stadt im Dreiländereck mit Deutschland und Frankreich ein Bürgerfest geplant. Die Besucher können unter anderem das historische Schiff besichtigen, auf dem das Abkommen am 14. Juni 1985 von Vertretern Deutschlands, Frankreichs und der Benelux-Staaten unterzeichnet wurde. Später schlossen sich fast alle EU-Länder und weitere Staaten wie die Schweiz und Norwegen an. Heute leben rund 400 Millionen Menschen im sogenannten Schengenraum, in dem eine Reisefreiheit gilt.

Die zugleich weggefallenen Grenzkontrollen wurden jedoch im Zuge der Migrations-Debatte von einigen Ländern wieder eingeführt.

