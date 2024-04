Tausende Demonstranten feiern in Lissabon die "Nelkenrevolution" von 1974. (ASSOCIATED PRESS)

Bei einer Feierstunde im Parlament in Lissabon äußerte Staatspräsident Rebelo de Sousa die Hoffnung, das Land möge "die Demut und die Intelligenz haben, die unvollkommene Demokratie immer der Diktatur vorzuziehen". Auf den Straßen der Hauptstadt versammelten sich zehntausende Menschen.

Am 25. April 1974 beendete die Nelkenrevolution die jahrzehntelange Gewaltherrschaft unter Machthaber Salazar. Der nahezu unblutig verlaufene Militärputsch verdankt seinen Namen den Blumen, die die jubelnde Menge den Soldaten in die Gewehrläufe steckte. Er ebnete Portugal den Weg zur Demokratie und zur Annäherung an die Europäische Gemeinschaft.

