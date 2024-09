75. Jahrestag der konstituierenden Sitzung des Bundestages (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Politik sei gefordert, diesen Zweifeln zu begegnen. Dies erreiche man, indem man die konkreten Alltagsprobleme der Menschen angehe. Es bedeute aber auch, den Menschen die schwierigen Abwägungen demokratischer Politik zuzumuten. Gute Lösungen bräuchten Geduld, sagte die SPD-Politikerin.

Früherer Innenminister Baum: Demokratie stärker verteidigen

Der frühere Bundesinnenminister Baum (FDP) hat zu einer stärkeren Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Er sehe die Bedrohung der liberalen Demokratie, den Druck autoritärer Kräfte weltweit, sagte Baum in der Feierstunde. Er habe seine solche Situation in seinem Leben noch nicht erlebt, sagte der 91-Jährige in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.