Ruth Maria Kubitschek

Lässige Grande Dame des deutschen TV

Ruth Maria Kubitschek wurde zuerst in der DDR am Theater gefeiert, dann im Westen zum Star. In Helmut Dietls Serien "Monaco Franze" und "Kir Royal" prägte sie eine TV-Epoche. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 92 Jahren gestorben.