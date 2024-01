Deutschland

Feinstaubbelastung durch Silvester-Feuerwerk in Städten oft vielfach über dem Grenzwert

In der Silvesternacht ist die Feinstaubbelastung in der Luft wieder deutlich gestiegen. Um Mitternacht wurde der zulässige Tagesgrenzwert in mehreren Großstädten um ein Vielfaches überschritten. An der Frankfurter Allee in Berlin lag sie laut der Deutschen Umwelthilfe zeitweise bei mehr als 800 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das sei eineinhalb mal so viel gewesen wie vor einem Jahr und acht mal so viel wie zu Zeiten des Böllerverbots während der Coronapandemie.