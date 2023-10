Abgewählter Frankfurter Oberbürgermeister

Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (dpa/Boris Roessler)

Im Februar war er nach mehr als 50 Jahren Mitgliedschaft aus der SPD ausgetreten. Sein Aufnahmeantrag sei Anfang der Woche vom Linken-Kreisverband in der Wetterau positiv beschieden worden, teilte Feldmann auf einer Pressekonferenz mit. Er wolle sich im Kampf gegen Rechtsextremismus und für eine soziale Politik engagieren, eine Kandidatur für die Linkspartei strebe er allerdings nicht an.

Der Landesvorstand der Linken wies kurz nach dem Auftritt Feldmanns darauf hin, dass dessen Eintrittsbegehren noch nicht wirksam sei. Es liege ein Antrag vor, in dem gefordert werde, Feldmann nicht in die Partei aufzunehmen. Mit dieser Forderung werde sich der Landesvorstand am Samstag befassen. Die Frankfurter Kreisvorsitzende der Linken, van Holst, signalisierte ebenfalls Skepsis. Dass Feldmann seinen Eintritt vorzeitig in einer Pressekonferenz erklärt habe, die nicht mit dem Kreis- oder Landesverband abgestimmt gewesen sei, spreche nicht für eine gute zukünftige Zusammenarbeit. Vielmehr scheine es Feldmann um sein eigenes Profil zu gehen.

Feldmann war im November 2022 als erster Oberbürgermeister Frankfurts von den Bürgern der Stadt mit großer Mehrheit abgewählt worden, nachdem gegen ihn Korruptionsvorwürfe erhoben wurden. Für die Abwahl hatten nicht nur die Oppositionsparteien, sondern auch das Frankfurter Regierungsbündnis geworben, dem Feldmanns damalige Partei, die SPD, angehört. Die Linkspartei hatte die Abwahl nicht unterstützt.

