Felix Zwayer bei der EM in Deutschland 2024. (IMAGO / ANP / IMAGO / MAURICE VAN STEEN)

Das geht aus dem Aufgebot des Weltverbandes FIFA für die Schiedsrichter hervor. Neben Zwayer wurden seine Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz berufen. Außerdem nimmt Bastian Dankert als einziger deutscher Video-Assistent an der WM teil.

Bei der WM 2022 in Katar war Zwayer nicht im Einsatz, dafür nominierte ihn die UEFA für die EM 2024 in Deutschland. Daniel Siebert, der vor vier Jahren in Katar sowie bei der Heim-EM 2024 Spiele geleitet hatte, ist diesmal nicht im Aufgebot der FIFA.

Insgesamt wurden 52 Schiedsrichter nominiert. Die WM startet am 11. Juni, das Finale wird am 19. Juli in New Jersey ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.