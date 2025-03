Nach Protesten

Der Wunschkandidat von CSU-Chef Söder will nicht Bundesagrarminister werden. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Das teilte Felßner in München mit. Die CSU, die sich derzeit mit der CDU und der SPD in Koalitionsverhandlungen befindet, hatte Felßner eigentlich für das Amt vorgesehen. Der Landwirt begründete seinen Rückzug mit Protesten von Aktivisten, die gestern auf seinen Bauernhof vorgedrungen waren. Er habe Angst um sich und seine Familie gehabt. Auch zuvor hatten Umweltschützer bereits gegen die mögliche Ernennung Felßners zum Bundeslandwirtschaftsminister protestiert. Dieser hatte 2018 einen Strafbefehl über 90 Tagessätze wegen Boden- und Gewässerverunreinigung akzeptiert. Es ging dabei um die Einleitung von Sickerwasser aus Silos in den Boden. Außerdem werfen ihm die Aktivisten vor, einseitig die Interessen der Agrarlobby zu vertreten.

