Zum Buß- und Bettag

In einem Fernsehgottesdienst will die Evangelische Kirche in zwei Wochen das Thema sexueller Missbrauch thematisieren. (www.imago-images.de)

Das teilte die Evangelische Landeskirche der Pfalz mit. Kirchenpräsidentin Wüst erklärte in Speyer, für den Buß- und Bettags-Gottesdienst am 20. November habe sich dieses Thema mit Blick auf die Ergebnisse der Forum-Studie im Frühjahr geradezu aufgedrängt. Bei dem Gottesdienst werde es darum gehen, "ernst zu nehmen, was an Zerbrochenheit da ist". Es sei vorgesehen, auch Missbrauchsbetroffene zu Wort kommen zu lassen, betonte Wüst. - Unter dem Titel "ForuM - Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland" wurde in diesem Jahr eine umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche veröffentlicht.

Nach der Fernsehübertragung wird das Hilfe-Telefon der Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Claus, geschaltet sein. Dieses Angebot richtet sich auch an Betroffene, die als Erwachsene sexualisierte Gewalt erfahren haben.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.