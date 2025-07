Jimmy Swaggart bei einer TV-Predigt im Jahr 1985. (AP / Joseph Jensen Jr)

Nach Angaben amerikanischer Medien erlag er den Folgen eines Herzinfarkts. Swaggart war einer der Pioniere des christlichen Fernsehens. Dort, im Rundfunk und bei Missionsveranstaltungen sprach der Prediger, Gospelsänger und Pianist seit den 50er Jahren zu Millionen Menschen.

Skandale mit Prostituierten

Der als erzkonservativ geltende Swaggart geriet aber auch in Negativ-Schlagzeilen, die ihm den Vorwurf der Scheinheiligkeit einbrachten: Als 1988 Fotos bekannt wurden, die den verheirateten Prediger in einem Motel mit einer Frau zeigten, erklärte er in einer tränenreichen Predigt, er habe gesündigt und bitte seine Familie und die Gemeinde um Verzeihung. 1991 wurde er bei einer Verkehrskontrolle zusammen mit einer Prostituierten gestoppt - was seinem Ruhm unter den evangelikalen Amerikanern dann deutlich schadete.

Der am 15. März 1935 in Ferriday im Bundesstaat Louisiana geborene Swaggart kam aus einer musikalisch begabten Familie: Sein Cousin war die Rock-'n-Roll-Legende Jerry Lee Lewis.

