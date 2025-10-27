Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der neue Verfassungsschutzpräsident Selen wird beim Festakt im Bundesinnenministerium seine Antrittsrede halten. Auch Ressortchef Dobrindt und der frühere Bundesverfassungsrichter di Fabio sind als Redner vorgesehen. In den Jahren seines Bestehens habe sich das BfV als verlässlicher Garant für die Verteidigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erwiesen, schrieb Dobrindt in einem vorab veröffentlichten Grußwort. Mit Sitz in Köln nahm das Bundesamt für Verfassungsschutz am 7. November 1950 seine Arbeit als Inlandsgeheimdienst auf.

