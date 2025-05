Der ehemalige französische Außenminister Robert Schuman auf einer Aufahme von 1958. (picture-alliance / akg-images)

Die Bundesratspräsidentin und saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger reiste dazu ins lothringische Scy-Chazelle nach Frankreich, um zusammen mit Mitgliedern der französischen und luxemburgischen Regierung unter anderem an einer Kranzniederlegung am Grab von Robert Schuman teilzunehmen. Am Abend hält die SPD-Politikerin im Rahmen des Europatags eine Festrede in Völklingen zum Thema "Europäische Energie- und Wasserstoffunion – eine Vision für die Zukunft".

Am 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlindustrie der früheren Kriegsgegner Deutschland und Frankreich vorgeschlagen. Die sogenannte Montanunion gilt heute als Fundament der EU und eines vereinten Europa.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.