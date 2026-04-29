Festakt zur Verabschiedung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. (Bernd Weißbrod / dpa )

Zur Zeremonie im Neuen Schloss kamen zahlreiche prominente Gäste. Der frühere Bundespräsident Gauck würdigte die Verdienste des ersten und bisher einzigen Ministerpräsidenten von Bündnis 90/Die Grünen. Kretschmanns politisches Werk strahle über die Grenzen des Landes hinaus. Kretschmann selbst verabschiedete sich mit einem Appell zur Stärkung der Demokratie. Das sei entscheidend für ihren Fortbestand.

Im Anschluss spielte das Heeresmusikkorps der Bundeswehr zu Ehren Kretschmanns ein rund 30-minütiges Konzert mit von ihm ausgewählten Stücken.

Kretschmann war bei der Landtagswahl im März aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Er regierte Baden-Württemberg 15 Jahre lang. Sein designierter Nachfolger ist der Grünen-Politiker Özdemir.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.