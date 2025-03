Der ehemalige Präsident der Philippinen, Duterte, ist nach seiner Festnahme in die Niederlanden eingetroffen. (dpa)

Ein Flugzeug mit ihm an Bord landete in Rotterdam. Anschließend sollte der 79-Jährige dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag übergeben werden. Das Gericht hatte am vergangenen Freitag einen Haftbefehl gegen den Ex-Präsidenten ausgestellt wegen des Verdachts der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gestern war Duterte in Zusammenarbeit mit Interpol am Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila festgenommen worden.

Der rechtspopulistische Politiker war von 2016 bis 2022 Präsident des Landes. Duterte wird vorgeworfen, dass während seiner Amtszeit tausende Menschen im Rahmen eines Kampfes gegen den Drogenhandel durch von ihm beauftragte Todesschwadronen ermordet wurden.

