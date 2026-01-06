Berlin
Festgenommener soll alle drei Kältebusse angezündet haben

Der Mann, der an Neujahr beim Anzünden eines Kältebusses der Berliner Stadtmission festgenommen wurde, soll auch für die anderen beiden Fahrzeuganschläge verantwortlich sein.

    Ein großes Fahrzeug mit der Aufschrift "Kältebus" und einem ausgebrannten Vorderteil an einer Straße.
    Einer der ausgebrannten Kältebusse der Berliner Stadtmission, fotografiert am 29.12.25. (picture alliance / epd-bild / Rolf Zoellner (Zöllner))
    Laut der Berliner Staatsanwaltschaft wird dem Beschuldigten vorgeworfen, die drei Busse der Obdachlosenhilfe durch die Brandanschläge so stark beschädigt zu haben, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Der 43-Jährige hat sich demnach bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Polizei prüft aktuell, ob er selbst ohne festen Wohnsitz ist.
    Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes hatten den alkoholisierten Mann während der dritten Tat festnehmen können. Er befindet sich in Untersuchungshaft.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.