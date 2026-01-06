Laut der Berliner Staatsanwaltschaft wird dem Beschuldigten vorgeworfen, die drei Busse der Obdachlosenhilfe durch die Brandanschläge so stark beschädigt zu haben, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Der 43-Jährige hat sich demnach bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Polizei prüft aktuell, ob er selbst ohne festen Wohnsitz ist.
Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes hatten den alkoholisierten Mann während der dritten Tat festnehmen können. Er befindet sich in Untersuchungshaft.
