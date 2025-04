Der Öltanker "Kiwala", der zur russischen Schattenflotte gehört. (IMAGO / Scanpix / IMAGO / Eero Vabamägi)

Bei einer erneuten Inspektion des Schiffs "Kiwala" sei festgestellt worden, dass beanstandete Mängel behoben worden seien, teilte die Verkehrs- und Transportbehörde in Tallinn mit. Daher sei dem mit EU-Sanktionen belegten Tanker die Erlaubnis erteilt worden, die estnischen Hoheitsgewässer zu verlassen. Die zeitweilige Festsetzung habe nicht in Verbindung mit einer Beschädigung kritischer Infrastruktur in der Ostsee gestanden, hieß es. Wie aus Daten von Tracking-Diensten hervorgeht, befindet sich die "Kiwala" inzwischen wieder auf dem Weg in Richtung Russland.

