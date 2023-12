Rishi Sunak und Giorgia Meloni treffen sich in Rom. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Riccardo Antimiani)

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni traf sich am Rande des Festivals in Rom mit Sunak und ihrem albanischen Amtskollegen, dem Sozialisten Rama. Sie wollen nach eigenen Aussagen gemeinsam die irreguläre Migration und die organisierte Kriminalität bekämpfen. Sunak warnte Überforderung Europas durch Migranten. Wenn man dieses Problem nicht in Angriff nehme, werde die Zahl der Flüchtlinge weiter steigen. Das werde die Fähigkeit der europäischen Staaten überfordern, denen zu helfen, die die Hilfe am dringendsten benötigen. Musk rief dazu auf, die legale Einwanderung zu erhöhen und die illegale zu beenden. Der

Das Atreju-Festival wird seit 1998 ausgetragen. Es hat sich zum wichtigen politischen Termin in Italien entwickelt. In den vergangenen Jahren nahmen prominente rechte bis ultrarechte Politiker teil, wie der frühere Trump-Chefstratege Bannon und der ungarische Regierungschef Orban. Benannt ist das Festival nach einer zentralen Figur aus Michael Endes Fantasyroman "Die unendliche Geschichte".

Diese Nachricht wurde am 17.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.