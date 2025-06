Sonnenaufgang über Top Withens, Haworth Moor. Das Farmhaus wurde mit "Sturmhöhe" von Emily Brontë in Verbindung gebracht. (IMAGO / Dreamstime)

Das Stück führe in eine faszinierende und gefährdete Welt der Moore, die die Dichterin Emily Brontë in vielen Gedichten beschrieben habe, heißt es zur Begründung. In ihren "Poems from the Moor" beschwöre sie ihre Kindheitslandschaft, die karge Schönheit der Moore in Yorkshire. Das Kölner Klangkunstduo Merzouga habe die Gedichte in eine zeitgenössische Klanglandschaft aus Moor-Sounds und Field-Recordings umgesetzt.

