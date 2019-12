Festlicher Sternenhimmel Tausende von Weihnachtssternen

Auch, wenn der Stern von Bethlehem nur eine Ausschmückung der Weihnachtsgeschichte ist, so zeigen sich heute Nacht doch viele festliche Gestirne am Firmament. Wer am Heiligen Abend unbedingt einen Weihnachtsstern erspähen will, muss bald nach Sonnenuntergang tief im Südwesten Ausschau halten.

Von Dirk Lorenzen

