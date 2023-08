Am Holocaust-Mahnmal "Gleis 17" wurde eine Bücherbox angezündet. Jetzt ist ein Verdächtiger festgenommen worden. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Der 63-Jährige sei in seiner Wohnung angetroffen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Er habe die Taten eingeräumt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauerten an.

Am vergangenen Samstag war eine Bücherbox mit Bezug zum

Holocaust-Mahnmal "Gleis 17" im Stadtteil Grunewald angezündet worden. Zudem wurden auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Tiergarten ein Brandsatz geworfen und ein Feuer in Räumen eines Vereins lesbischer Frauen entfacht.

