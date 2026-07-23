Regensburg

Mutmaßliche Geiselnahme in Regensburger Bank (picture alliance / dpa / Vifogra MEDIA / Moller-Schuh)

Eine Polizeisprecherin sagte, der Verdächtige habe sich zunächst mit weiteren Menschen im Gebäude befunden. Spezialkräfte hätten zwei Personen aus der Bank gebracht. Die Durchsuchung der Räume dauere an. Der Tatverdächtige, bei dem es sich laut Bild-Zeitung um einen 20-Jährigen handeln soll, hatte einen Mitarbeiter der Bank mit einem Messer schwer verletzt. Dieser starb im Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizeisprecherin wird inzwischen wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls ermittelt. Zunächst war von einer Geiselnahme die Rede.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.