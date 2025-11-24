Zentralasien

Das kirgisische Parlament in Bishkek (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Yegikov)

Laut Gerichtsunterlagen wird neun ehemaligen Abgeordneten und einem früheren Geheimdienstvertreter die Vorbereitung von Massenunruhen und eines Umsturzes vorgeworfen. Demnach planten sie Kundgebungen nach der Wahl, um Zweifel an deren Ergebnis zu schüren. Bei den Oppositionellen handelt es sich um Anhänger des früheren Präsidenten Atambajew, der im Juni wegen verschiedener Vorwürfe in Abwesenheit zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden war.

Kirgistan galt lange als die gefestigteste Demokratie Zentralasiens. Unter dem seit 2020 amtierenden Präsidenten Schaparow gibt es nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen Einschränkungen der Freiheitsrechte. Ex-Präsident Atambajew hatte das kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.