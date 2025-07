Bundesanwaltschaft

Die Generalbundesanwaltschaft hat einen dänischen Staatsbürger festnehmen lassen. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Marc Vorwerk )

Dies teilte ein Sprecher mit. Der Beschuldigte soll im Juni drei Objekte in der Bundeshauptstadt ausgespäht haben. Dies habe mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen in Deutschland gedient, möglicherweise bis hin zu Anschlägen gegen jüdische Ziele.

Der Mann wurde den Angaben zufolge in Aarhus in Dänemark festgenommen. Ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof liegt vor. Der Beschuldigte werde nach seiner Überstellung aus Dänemark dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.