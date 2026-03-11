Wie die Ermittler auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, handelt es sich um drei Brüder im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Sie seien norwegische Staatsbürger mit irakischem Migrationshintergrund. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Straftat begangen zu haben. Die Ermittler untersuchen, ob möglicherweise ein staatlicher Akteur den Angriff auf die amerikanische Botschaft in Oslo beauftragt haben könnte. Wegen des Kriegs gegen den Iran warnen Sicherheitsexperten vor möglichen Terrorangriffen gegen US-Einrichtungen.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.