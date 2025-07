Im spanischen Torre Pacheco gab es Ausschreitungen; die Polizei nahm acht Personen fest. (AP / Martín C.)

Ihnen werde unter anderem vorsätzliche Körperverletzung sowie die Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, teilte die Zentralregierung in der Region Murcia mit. Die Ausschreitungen in dem Ort Torre-Pacheco waren durch einen Angriff auf einen älteren Mann ausgelöst worden. Tatverdächtig sind drei Jugendliche mit nordafrikanischem Migrationshintergrund. Rechtsextreme riefen in der Folge zur "Jagd auf Migranten" auf, die in dem Ort rund 30 Prozent der Bevölkerung stellen. Es kam zu Ausschreitungen mit mehreren Verletzten und zu Sachbeschädigung.

Die Polizeipräsenz in dem Ort mit fast 42.000 Einwohnern wurde nach den Zusammenstößen erheblich verstärkt.

