In der Folge des Hurrikans "Rafael" war das Elektrizitätsnetz erneut ausgefallen. Zwar wurde die Versorgung inzwischen teilweise wieder hergestellt, weite Teilen der Hauptstadt Havanna und der angrenzenden Provinz Artemisa waren jedoch weiter ohne Strom. Wie die kubanische Zeitung ”Diario de Cuba” berichtet, befindet sich nahezu ganz Kuba in einer akuten Notsituation. Nur wenige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Banken sowie das Grab von Fidel Castro werden den Angaben zufolge mit Strom versorgt. Die Situation verschärfe die Nahrungsmittelknappheit in Kuba, hieß es.