Organisierte Kriminalität

Großrazzia gegen Mafia-Clans (Comando Provinciale Carabinie/dpa)

Wie die Polizei mitteilte, ging sie bei den Untersuchungen gegen insgesamt 200 Verdächtige vor. Gegen 97 von ihnen liegen demnach Haftbefehle vor. Den Personen wird Kokain-Schmuggel aus Kolumbien, Brasilien und Panama zur Last gelegt. Von der 'Ndrangheta bestochene Hafenarbeiter hätten die Drogen vom kalabrischen Hafen Gioia Tauro über in ganz Italien verteilt, hieß es. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben vor allem in Kalabrien zu Razzien aus, aber auch in Rom, Mailand, Bologna, Rimini, Verona und Turin.

Parallel dazu gingen italienische und albanische Ermittler gegen ein grenzüberschreitendes Netzwerk vor. Es soll Handel mit Kokain und Heroin sowie Geldwäsche betrieben haben. Es wurde Haftbefehl gegen 52 Beschuldigte erlassen, und Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Euro wurden beschlagnahmt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.