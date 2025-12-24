Australien

Die Skyline von Perth. (dpa / Westend61 / Fotofeeling)

Der Mann hatte sich auf seinem Instagram-Account solidarisch mit den Angreifern von Sydney erklärt. Die Polizei fand bei der Durchsuchung seiner Wohnung nahe der ostaustralischen Stadt Perth sechs Gewehre und etwa 4.000 Schuss Munition sowie Flaggen der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah. Sichergestellt wurden zudem Material für den Bau einer Bombe und Notizen mit antisemitischen Bezugnahmen auf den Holocaust. Der 39-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft und wurde unter anderem des illegalen Waffenbesitzes angeklagt.

Bei dem Attentat am 14. Dezember am Bondi Beach in Sydney hatten ein Vater und sein Sohn 15 Menschen erschossen. Der Vater wurde von der Polizei getötet, der Sohn verletzt. Die Ermittler sehen einen Bezug zur IS-Terrormiliz.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.