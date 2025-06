Nach stundenlangen friedlichen Protesten in Belgrad kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. (AFP / OLIVER BUNIC)

Wie die Behörden mitteilten, wurden sechs Einsatzkräfte unter anderem durch Steinwürfe verletzt. Journalisten vor Ort berichten, die Polizisten hätten ihrerseits Schlagstöcke, Tränengas und Blendgranaten gegen die Protestierenden eingesetzt. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben Dutzende Demonstranten fest.

An den Protesten in Belgrad hatten Schätzungen zufolge rund 140.000 Menschen teilgenommen. Sie forderten Neuwahlen. In Serbien gibt es seit mehr als einem halben Jahr Demonstrationen. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs im November vergangenen Jahres in Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Zunächst ging es bei den Protesten um die Unglücksursache, später richteten sie sich gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption im Land. Präsident Vucic bezeichnet die Kundgebungen als vom Ausland gesteuert.

