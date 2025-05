Die Festnahmen erfolgten unter anderem in London. (picture alliance / empics / Jonathan Brady)

Nach Angaben der Polizei erfolgten die Festnahmen in Swindon, West London, Stockport, Rochdale und Manchester. Demnach wurden gestern fünf Männer festgenommen, die einen konkreten Anschlag auf ein Gebäude geplant haben sollen. Bei einer davon unabhängigen Razzia im Rahmen von Anti-Terror-Ermittlungen seien am selben Tag drei weitere Männer in London festgenommen worden. Die beiden Ermittlungen stünden in keinem Zusammenhang.

