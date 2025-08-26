Eine Rauchwolke über dem Hamburger Hafen (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Mehrere Lagerhallen waren gestern Nachmittag in Brand geraten. Mindestens drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. In einem angrenzenden Containerlager waren immer wieder Druckgasbehälter explodiert. Brennende Teile wurden hunderte Meter durch die Luft geschleudert und verursachten weitere Brände. Die Autobahn 1 wurde mehrere Stunden gesperrt, weil Trümmerteile Fahrzeuge getroffen hatten. 25 Menschen, die auf einem Parkplatz von den Flammen eingeschlossen wurden, wurden von der Feuerwehr gerettet. Neben mehreren hundert Feuerwehrleuten ist auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Die Bevölkerung im Bereich des Hamburger Ortsteils Veddel wurde aufgefordert, wegen der Rauchgase Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Auslöser des Brands war offenbar ein Fahrzeug, das in einer der Lagerhallen stand. Warum es Feuer fing, ist derzeit nicht bekannt.

