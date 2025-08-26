Brenndene Lagerhallen am Hamburger Hafen. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Dabei kam es zu Explosionen, durch die Trümmerteile auf die nahegelegene Autobahn 1 geschleudert wurden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden drei Menschen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. 25 Menschen seien von Polizei und Feuerwehr unverletzt aus dem Gefahrenbereich gerettet worden, hieß es weiter. Die A1 wurde im betroffenen Bereich gesperrt. 275 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, ereignete sich der Brand im Stadtteil Veddel südöstlich der Innenstadt. Ein Fahrzeug nahe einer Lagerhalle geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand, und die Flammen griffen auf das Gebäude über. Darin lagerten Druckgasflaschen, die in den Flammen explodierten. Durch umhergefliegende brennende Teile kam es zu weiteren Bränden in der Umgebung.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.