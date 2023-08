Waldbrände

Im Nordosten mussten die Bewohner von fünf weiteren Dörfern nahe der Hafenstadt Alexandroupolis ihre Häuser verlassen. Damit sind dort nun 13 Orte evakuiert. Mehrere Häuser und eine Kirche wurden durch die Flammen zerstört. Insgesamt kämpfen Feuerwehrleute derzeit gegen landesweit 53 Brände an. Auch auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa lodern die Feuer weiter. Laut dem Europäischen Waldbrandinformationssystem (EFFIS) gingen dieses Jahr bisher die meisten Flächen in Spanien in Flammen auf: 78.000 Hektar. Es folgen Italien und Griechenland.