Die Karte zeigt die Lage von Nordmazedonien in Europa (IMAGO / Zoonar.com / Robert Biedermann)

Das Feuer war am frühen Morgen in einem Club in der Kleinstadt Kocani ausgebrochen. Dort hatten sich rund 1.500 Menschen versammelt.

Laut MIA brach das Feuer in dem Club "Pulse" während eines Konzerts der in dem Land beliebten Hip-Hop-Gruppe DNK aus. Das Konzert begann demnach um Mitternacht, im Publikum waren vor allem junge Menschen. Laut der Nachrichtenseite SDK wurden mehr als 100 Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.