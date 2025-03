Nachtklub-Brand in Kocani, Nordmazedonien (AP / dpa / Boris Grdanoski)

Das Feuer war am frühen Morgen in einem Club in der Kleinstadt Kocani 100 Kilometer östlich von Skopje ausgebrochen. Dort hatten sich rund 1.500 überwiegend junge Menschen zu einem Konzert der im Land beliebten Hop-Hop-Gruppe DNK versammelt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen löste eine für Lichteffekte eingesetzte Funkenmaschine den Brand aus. Toskovski sagte: "Als die sogenannten Sprinkler aktiviert wurden, entzündeten Funken die Decke aus leicht entflammbarem Material, woraufhin sich das Feuer innerhalb kürzester Zeit im gesamten Club ausbreitete und eine dichte Rauchwolke verursachte."

Mehrere Personen seien festgenommen worden, darunter die Organisatoren des Konzertes, erklärte der Innenminister. Ministerpräsident Mickoski sprach von einem schweren und sehr traurigen Tag für das Land.

