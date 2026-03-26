Mittelalter

Die Runneburg in Weißensee, Thüringen (Bodo Schackow / dpa / Bodo Schackow)

Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen auf weitere Teile der Runneburg in Weißensee, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar, ebenso der Auslöser des Brands. Wegen starken Funkenflugs wurden in angrenzenden Straßen vermutlich auch geparkte Autos beschädigt. Das Feuer war in der Nacht in einem Eckgebäude der Wehranlage ausgebrochen, direkt neben einem Wachturm.

Die Runneburg wurde um 1170 erbaut. Sie zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen romanischer Baukunst in Deutschland. Große Teile bestehen noch aus der originalen Bausubstanz des Hochmittelalters.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.