Trockenheit

Wie die Feuerwehr Rösrath mitteilte, bestand während des gesamten Einsatzes keine Gefahr für die Bevölkerung. Auch der Betrieb des Flughafens Köln/Bonn sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Bei den Löscharbeiten auf dem Gelände eines früheren Truppenübungsplatzes wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Brandursache ist nicht bekannt.
In Thüringen kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand im Saale-Orla-Kreis. Die Autobahn 9 ist zwischen Bad Lobenstein und Schleiz gesperrt. Die Bevölkerung wurde wegen der Rauchentwicklung gewarnt.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.