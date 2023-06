Der Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern ist weitgehend unter Kontrolle und die Menschen können in ihre Häuser zurückkehren. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die Geschäftsführerin der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Wurz, sagte, die Brandfläche werde in den kommenden Tagen weiter überwacht. Der Einsatz der Feuerwehr wurde beendet.

Der Waldbrand war vor zwei Wochen ausgebrochen. Alte Munition in dem Gebiet hatte die Brandbekämpfung erschwert, weil die Feuerwehr wegen der Explosionsgefahr nicht an die Brandherde herankam.

In den Waldbrandgebieten in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Lage ebenfalls entspannt. Der zuständige Landrat, Sternberg, sagte, die Bewohner von Volzrade könnten am Nachmittag in ihre Häuser zurück. Die Evakuierung sei aufgehoben. Auch in der Viezer Heide bei Hagenow habe sich die Lage stabilisiert.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.