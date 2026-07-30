Waldbrände
Feuer nahe Atomkraftwerk in England ausgebrochen - Waldbrand in Chiemgauer Alpen löst Katastrophenfall aus

Während Spanien und Frankreich zuletzt Erfolge im Kampf gegen Waldbrände gemeldet haben, hat sich die Lage in anderen europäischen Ländern verschärft. In Großbritannien geht die Feuerwehr derzeit gegen einen Waldbrand in der Nähe eines Kernkraftwerks in der Grafschaft Suffolk vor.

    Ein Lösch-Helikopter fliegt über das Gebiet des Kernkraftwerks in der Nähe von Suffolk.
    Löscharbeiten in der Nähe eines Kernkraftwerks im englischen Suffolk (picture alliance / PA Images / Joe Giddens)
    Premier Burnham sprach von einem "sehr ernsten Vorfall". Die Flammen haben sich auf eine Fläche von etwa 100 Hektar ausgebreitet. Für das Atomkraftwerk besteht laut Behörden jedoch momentan keine unmittelbare Gefahr.
    In Griechenland wüten unter anderem auf der Insel Kreta Feuer. Sie wurden durch starke Winde angefacht, die auch die Löscharbeiten erschweren. In der Türkei gibt es der Regierung zufolge mehr als 100 Waldbrände, vorwiegend am Mittelmeer. Die meisten seien unter Kontrolle.
    In Deutschland wurde im Landkreis Traunstein wegen eines Feuers in den Chiemgauer Alpen der Katastrophenfall ausgerufen. Etwa 300 Einsatzkräfte sind derzeit mit Löscharbeiten am Gipfel der Hochwand beschäftigt. Laut dem Traunsteiner Landrat Danzer sind Evakuierungen derzeit nicht nötig.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Türkei bekämpft mehr als 100 Waldbrände
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.