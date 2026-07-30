Löscharbeiten in der Nähe eines Kernkraftwerks im englischen Suffolk (picture alliance / PA Images / Joe Giddens)

Premier Burnham sprach von einem "sehr ernsten Vorfall". Die Flammen haben sich auf eine Fläche von etwa 100 Hektar ausgebreitet. Für das Atomkraftwerk besteht laut Behörden jedoch momentan keine unmittelbare Gefahr.

In Griechenland wüten unter anderem auf der Insel Kreta Feuer. Sie wurden durch starke Winde angefacht, die auch die Löscharbeiten erschweren. In der Türkei gibt es der Regierung zufolge mehr als 100 Waldbrände, vorwiegend am Mittelmeer. Die meisten seien unter Kontrolle.

In Deutschland wurde im Landkreis Traunstein wegen eines Feuers in den Chiemgauer Alpen der Katastrophenfall ausgerufen. Etwa 300 Einsatzkräfte sind derzeit mit Löscharbeiten am Gipfel der Hochwand beschäftigt. Laut dem Traunsteiner Landrat Danzer sind Evakuierungen derzeit nicht nötig.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.