Pazifikstaat

Die Feuerwehr beim Löscheinsatz vor dem Parlament der Marshallinseln. (Chewy Lin / AAP / dpa / Chewy Lin)

Der Abgeordnetensaal, die Büros, die Bibliothek sowie alle Archive seien vernichtet, berichtete der australische Fernsehsender ABC unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Aufzeichnungen und Dokumente des Inselstaats seien verloren. Erste Hinweise deuten laut Feuerwehr darauf hin, dass das Feuer in einem Containeranhänger neben dem Parlament ausbrach.

Die Marshallinseln gehören zu Mikronesien und liegen zwischen Australien und Hawaii. Sie zählen mit weniger als 40.000 Einwohnern zu den kleinsten Staaten der Erde. Die USA sorgen für die Sicherheit des Landes.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.