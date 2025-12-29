Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Acht weitere und ein Wachmann wurden nach Angaben des türkischen Innenministeriums verletzt. Das Gefecht ereignete sich demnach während einer nächtlichen Razzia in der Hafenstadt Yalova nahe Istanbul. Dort wollte die Polizei die mutmaßlichen militanten Islamisten festnehmen und wurde von diesen beschossen. Spezialeinheiten hätten daraufhin sechs Terroristen getötet, bei denen es sich um türkische Staatsbürger gehandelt habe, hieß es weiter.

Die türkische Polizei hatte erst in der vergangenen Woche 115 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen. Diese sollen Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern im Land geplant haben. Der IS unterhält in der Türkei Netzwerke und logistische Strukturen.

