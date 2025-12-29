Die Schüsse ereigneten sich laut Agenturberichten während einer nächtlichen Razzia in der Hafenstadt Yalova nahe Istanbul. Dort wollte die Polizei die mutmaßlichen militanten Islamisten festnehmen und wurde von diesen beschossen. Spezialeinheiten seien daraufhin zur Unterstützung angefordert worden, hieß es; die Operation dauere noch an.
Die türkische Polizei hatte erst in der vergangenen Woche 115 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen. Diese sollen Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern im Land geplant haben.
