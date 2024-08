Um die Impfungen im Gazastreifen zu ermöglichen soll es mehrere, zeitlich begrenzte Feuerpausen geben. (AP / Abdel Kareem Hana)

Die Weltgesundheitsorganisation will in den kommenden Tagen rund 640.000 Kinder gegen Polio impfen. Israel und die Terrororganisation Hamas haben mehreren Feuerpausen in den nächsten Tagen zugestimmt. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden bereits gestern die ersten Impfdosen verabreicht.

Nachdem es kürzlich einen ersten Fall von Polio im Gazastreifen gegeben hat, soll ein massenhafter Ausbruch der Krankheit verhindert werden. Seit Beginn des Krieges durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres konnten viele Babys im Gazastreifen nicht geimpft werden.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.