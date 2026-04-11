Osterwaffenruhe

Russische Soldaten bereiten einen Drohne-Angriff auf ukrainische Stellungen vor. (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)

Kurz vor dem Inkrafttreten tauschten die Konfliktparteien erneut Kriegsgefangene aus. Es seien jeweils 175 Gefangene übergeben worden, ⁠teilte ⁠das Verteidigungsministerium ⁠in Moskau mit. In der Nacht und heute früh griffen sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig vor allem mit Drohnen an. Es gab auf beiden Seiten Tote und Verletzte.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erneuerte seinen Vorschlag, aus der Waffenruhe einen dauerhaften Waffenstillstand zu machen. Kremlsprecher Peskow hatte aber bereits gestern erklärt, dass die Kampfhandlungen nach Ablauf der Feuerpause wieder aufgenommen würden.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.