Osterwaffenruhe
Feuerpause zwischen Russland und Ukraine soll in Kraft treten

Zwischen Russland und der Ukraine soll eine Feuerpause zum orthodoxen Osterfest gelten - für 32 Stunden. Kurz vor dem Termin tauschten die Konfliktparteien erneut Kriegsgefangene aus.

    Auf diesem Foto aus einem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums verbreiteten Video bereiten russische Soldaten eine Lantset-Drohne für den Abschuss vor.
    Russische Soldaten bereiten einen Drohne-Angriff auf ukrainische Stellungen vor. (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)
    Es seien jeweils 175 Gefangene übergeben worden, ⁠teilte ⁠das Verteidigungsministerium ⁠in Moskau mit. Der Austausch sei unter ⁠Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate ⁠zustande gekommen.
    In der Nacht und heute früh überzog Russland die Ukraine erneut mit Luftangriffen. Ukrainischen Behördenangaben zufolge wurden vier Menschen getötet und 17 weitere verletzt. Ein Schwerpunkt der Angriffe war erneut die südliche Hafenstadt Odessa. In der von Russland besetzten Region Donezk wurden laut russischen Angaben zwei Menschen durch eine ukrainische Drohne getötet. In der südrussischen Region Krasnodar wurde ein Öldepot in Brand gesetzt.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.