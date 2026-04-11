Osterwaffenruhe

Es seien jeweils 175 Gefangene übergeben worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Austausch sei unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande gekommen.
In der Nacht und heute früh überzog Russland die Ukraine erneut mit Luftangriffen. Ukrainischen Behördenangaben zufolge wurden vier Menschen getötet und 17 weitere verletzt. Ein Schwerpunkt der Angriffe war erneut die südliche Hafenstadt Odessa. In der von Russland besetzten Region Donezk wurden laut russischen Angaben zwei Menschen durch eine ukrainische Drohne getötet. In der südrussischen Region Krasnodar wurde ein Öldepot in Brand gesetzt.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.