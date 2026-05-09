Iran-Krieg

Das habe Ministerpräsident Al Thani bei einem Treffen mit US-Vizepräsident Vance in Washington betont, teilte das katarische Außenministerium auf der Plattform X mit. Die Verhandlungen könnten zu einem umfassenden Abkommen für dauerhaften Frieden in der Region führen, hieß es weiter. Das US-Militär griff zuletzt nach eigener Darstellung zwei unbeladene Öltanker an, die versucht hätten, einen iranischen Hafen anzulaufen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten die Behörden drei Verletzte nach einer iranischen Attacke.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.