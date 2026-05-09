Iran-Krieg
Feuerpause zwischen USA und Iran weiter Instabil - Katar ruft zu Verhandlungen auf

Nach den jüngsten militärischen Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran hat Katar die Kriegsparteien aufgerufen, sich auf neue Vermittlungsbemühungen einzulassen.

    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme
    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)
    Das habe Ministerpräsident Al Thani bei einem Treffen mit US-Vizepräsident Vance in Washington betont, teilte das katarische Außenministerium auf der Plattform X mit. Die Verhandlungen könnten zu einem umfassenden Abkommen für dauerhaften Frieden in der Region führen, hieß es weiter. Das US-Militär griff zuletzt nach eigener Darstellung zwei unbeladene Öltanker an, die versucht hätten, einen iranischen Hafen anzulaufen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten die Behörden drei Verletzte nach einer iranischen Attacke.
    Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.