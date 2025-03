Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das Feuer war am Montag in einem illegalen Lagerhaus ausgebrochen und hat sich inzwischen auch auf Gebäude im historischen Zentrum der Stadt ausgebreitet. Die Menschen in der Umgebung wurden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr erklärte, die Löscharbeiten gestalteten sich vor allem deshalb schwierig, weil nicht genügend Wasser zur Verfügung stehe.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.