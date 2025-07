Ostdeutschland

Die Feuerwehr kämpft gegen einen Waldbrand auch in Quedlinburg. (Matthias Bein / dpa / Matthias Bein)

Wegen eines Feuers in der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg wurde gestern Abend der Ort Heidehäuser mit einem Wohnheim für Schwerbehinderte evakuiert. Laut Feuerwehr wurden rund 100 Menschen in Sicherheit gebracht, davon etwa 45 Heimbewohner. Rund 600 Hektar Fläche brennen. Das Areal wurde früher als Truppenübungsgelände genutzt.

Auch auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg brannte es. Ein weiteres Feuer in der Nähe von Quedlinburg im Harz wurde Angaben der Feuerwehr zufolge am Morgen gelöscht. Betroffen waren 5.000 Quadratmeter Wald.

